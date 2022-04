Aurélie CONNEN DE KERILLIS

Polyvalente, dynamique et rigoureuse dans mon travail, je suis à la recherche d'un poste dans l'urbanisme et l'aménagement du territoire au sein d'une collectivité territoriale.



Depuis l'obtention de mon diplôme d'ingénieur en aménagement du territoire, j'ai pu effectuer plusieurs expériences administratives et techniques qui m'ont permis d'obtenir de solides connaissances concernant le fonctionnement des collectivités territoriales et en urbanisme (procédures d’aménagement, foncier, droit de l’urbanisme, planification, etc.).



Mes compétences transversales et mon adaptabilité me permettent de mener à bien les missions que l'on me confie.



Aujourd'hui lauréate du concours d’ingénieur territorial, spécialité Urbanisme, Aménagement et Paysages (novembre 2015), je cherche à m'investir professionnellement et à long terme sur un poste et un territoire.



Mes compétences :

Marchés publics

Documents de planification

Microsoft Office 2007

Qualités rédactionnelles

Application du droit des sols

Urbanisme