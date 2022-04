Helene BART

Nous sommes une petite entreprise artisanale et familiale, installée dans la Drôme. Nous faisons de l'apiculture de transhumance, ce qui permet d'offrir une large gamme de miels.

Nous concentrons nos efforts pour développer tous les produits dérivés de la ruche, le pollen, la gelée royale et la propolis,ainsi que des cosmétiques également à base de produits de la ruche.

Nous avons effectué un véritable virage dans notre parcours professionnel, puisque mon mari est infographiste de métier et moi infirmière.

Après avoir exercé de nombreuses années à l'hôpital et à domicile, je continue le soin d'une autre manière, peut-être davantage axé sur la prévention, car les trésors pharmaceutiques de la ruche offrent à l'homme la clé de sa santé.

Nous vendons par internet avec notre site : rucherdejosue.com, mais également à la maison, ce qui nous permet d'établir des contacts avec les clients de passage.

Nous effectuons également des ventes à domicile, regroupées autour d'un goûter, où les personnes intéressées dégustent nos différentes variétés de miels, dans une ambiance très conviviale.



