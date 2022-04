Helene BARTHELEMY

PROJET PROFESSIONNEL



Poursuivre en les développant mes activités et mes compétences de direction, de management et de gestion, dans une ville de + 10 000 habitants



COMPETENCES CLES



- Maîtrise des procédures : de conduite de projets / de management des équipes / de gestion transversale des grands domaines d’activités des communes.

- Connaissance et maîtrise du cadre juridique de l'action municipale : comptabilité publique / vie des institutions (statut de l'élu local, fonctionnement des assemblées) / statut de la F.P.T / Droit des collectivités locales (urbanisme, élections, état-civil, funéraire …)

- Aptitude à l'encadrement et à fédérer les équipes grâce à des qualités relationnelles

- Sensible à une logique de développement durable et de transversalité



