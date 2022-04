Hélène BEAUREGARD

A mon compte depuis Août 2014, je suis diplômée de l'école Boulle et de L'ESAM Design. Architecte d'Intérieur-Designer référencée par le CFAI (Conseil Français des Architectes d'Intérieur - N° 3666).

Après 8 ans passées dans différentes entreprises, j'ai continué mon parcours professionnel en créant ma propre activité.

Mes Expériences :

- de la petite boutique au centre commercial

- indépendants ou franchisés

- particuliers ou professionnels

- du projet à la réalisation

- du bâtiment au mobilier



Mon plus:

Spécialiste de l' Accessibilité des ERP, j'ai le label HANDIBAT®

Vous trouverez mes coordonnées sur l'annuaire des professionnels HANDIBAT® :

http://www.handibat.info/

Je suis également adhérente à l'association Handi-DIAG® qui permet un partenariat avec la BPCE pour des solutions de financement, pour vous commerçant qui souhaitez réaliser votre mise aux normes accessibilité.

http://www.ouvrezvosportes.fr/



Pour tout vos projets n'hésitez pas à me contacter !



Mes compétences :

AutoCAD

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

Rendu 3d

Accessibilité aux personnes handicapées

Sécurité incendie

Aisance relationelle

Créativité