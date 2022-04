Hélène BEAUVALLET

A la recherche d'un emploi associant profession et passion, j'ai envie de nouveaux projets, d’événements, d'action et de solutions !



Le sport, les loisirs, le tourisme ont besoin d’événements pour vivre, pour être partagés et pour se développer, des événements qui permettent d'échanger, de partager, et en ce sens ils peuvent également permettre de sensibiliser toujours plus de personnes au développement durable.



C'est autour d'un où plusieurs de ces vastes domaines que sont le sport, les loisirs, le tourisme, l’événementiel et le développement durable que j'ai hâte de pouvoir travailler. Si vous avez des besoins en ressources humaines ou des idées, n'hésitez pas à me contacter !





"Dans la vie il y a deux catégories d'individus: ceux qui regardent le monde tel qu'il est et se demandent pourquoi; ceux qui imaginent le monde tel qu'il pourrait être et se disent pourquoi pas."

(Georges Bernard Shaw)



Mes compétences :

Autonome

Sens relationnel

Enthousiasme & conviction

Qualités rédactionnelles

Dynamique & sportive

Esprit d'initative