Hélène BÉCHARD

A la recherche d'un poste de technicien dans les domaines de la gestion de production, l'ordonnancement, la logistique, ou en tant qu'assistante administrative. Disponible de suite, je suis mobile de Douarnenez au sud du Golfe du Morbihan.



Mes compétences :

Lean Manufacturing

Lean management

Amélioration continue

Gestion de production

Rédaction

Rigueur et grande adaptabilité

Volonté d'apprendre et de progresser

Aisance redactionnelle et relationelle

Logistique industrielle

Industrie pharmaceutique

SAP

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Ordonnancement

Gestion de projet

Planification

Gestion des stocks