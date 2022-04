Hélène BELASSEIN

Ingénieur Sûreté Nucléaire

INSA Lyon - Génie Énergétique et Environnement



Après une formation d'ingénieur, j'ai acquis des compétences en génie énergétique, nucléaire et environnement, notamment grâce à divers projets et stages.

Ma mission actuelle auprès du CNEN-EDF me permet de travailler sur les fonctions de sûreté des systèmes élémentaires pour les projets d'EPR UK.



Mes compétences :

Management

Energie

Nucléaire

Environnement

Traitement des eaux

Gestion des déchets

Réglementation ICPE

Traitement de l'air

Sûreté nucléaire