Hélène BELLE-CLOT

Toujours indépendante! mais aujourd'hui partenaire du bureau d'étude LE GESTE ENVIRONNEMENTAL pour la création de son antenne France Sud...



LE GESTE ENVIRONNEMENTAL est un bureau d'études, de conseil et organisme agréer de formation qui vient fêter son 100ième bilans carbone cette année!

Son métier, l'accompagnement des professionnels dans la mise en place de leur démarche de Développement Durable (bilan carbone, ISO 14001, 26000, RSE).

Expertise notamment dans les métiers de l'évenementiel, des cativités tertiaires et de service.



Nous avons développé ensemble une méthodologie spécifique pour les établissements de soins : diagnostic et intégration des critères de développement durable , pour répondre à la V2010 de la certification HAS.



Quelques références récentes: Clinique Médico chirurgicale du Mans, THALES, DASSAULT, Salon Planète Durable, Congrès France Nature Environnement, MAZARD, CNES, CCI de Région Midi Pyrénées...



Mes compétences :

Animatrice

Bilan Carbone

Développement durable

Environnement

Evénementiel

HSE

Iso 14001

ISO 26000

Responsable HSE

RSE

Sécurité

Soin