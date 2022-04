Cloé GIROUDON

Avec 8 années d’expérience dans le secteur des technologies de l’information et 5 dans le spatial, je possède un vaste savoir-faire en gestion et amélioration des processus, analyse des risques, accompagnement à la certification, aide à la décision, gestion de configuration, gestion documentaire.



SECTEURS

• DSI

• Aérospatial

• Industries

• Grande distribution

• Collectivité

• Agroalimentaire



SPÉCIALISATIONS TECHNIQUES

• Qualité, Environnement, Hygiène & Sécurité

• Systèmes de management, processus et procédures

• Gestion de projet, accompagnement

• LEAN

• Risques industriels et technologiques

• Systèmes d'information

• Gestion de configuration



LANGUES

• Français (maternel)

• Anglais (courant)

• Espagnol (courant)



Mes compétences :

Analyses environnementales

Audits

Communication

Fiabilité

Formation

Gestion de projet

Gestion des Risques

Iso 14001

ISO 22000

ISO 27000

ISO 31000

Lean

Management

OHSAS 18001

Sureté

Sureté de fonctionnement

Systèmes de management

Analyse environnementale

Norme ISO 14001

Gestion du risque

Audit

Project Manager Officer

ITIL

Qualité Sécurité Environnement (ISO 900X Standard)

Risk Engineering

Gestion de configuration

Qualité, Environnement, Hygiène & Sécurité;

Risk engineering, risk management

Gestion de projet, accompagnement à la certificati

Gestiond de configuration

Systèmes de management, processus et procédures

Risques industriels et technologiques