Pascal FROGER

Ingénieur spécialisé en hydraulique et mécanique avec un cumul de plus de 30 ans dexpérience dans les métiers de lingénierie.

Au travers de cette grande expérience jai eu à aborder des fonctions dIngénieur spécialiste et Ingénieur procédés au sein de Bureau détudes sur des aspects procédés mais aussi en tant quassistant chef de projet. Cela ma permis de développer des aptitudes au management déquipe et à la gestion de projet (planning, budget, ressources, livrables) en abordant les différentes phases dun projet, du suivi détudes et de marchés (réalisation en atelier et sur site) au suivi de chantier et de mise en service dans différents secteurs industriels (nucléaire, énergie, industries de procédés).

Intervenant coté MOE ou MOA, les connaissances techniques et les aptitudes développées au cours de ma carrière font un atout majeur pour apporter mon expérience sur des problématiques techniques ou organisationnelles et ainsi assurer une bonne cohésion dune équipe et le succès dun projet.





Mes compétences :

Process

Conduite de chantier

Conduite de projet

Chimie industrielle

Energie

Industrie pharmaceutique

Traitement des eaux

Biotechnologies

Nucléaire