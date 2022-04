Hélène BELLIARD

Depuis bientôt 40 ans, éolane répond aux enjeux sociétaux en proposant des solutions électroniques professionnelles innovantes à ses clients dans les domaines de la santé, de la mobilité, de la sécurité, de l'environnement, de l'éducation et de l'information.

Eolane évolue tout au long de la chaine de valeurs, de la recherche et développement, en passant par l’industrialisation mais aussi la fabrication.

Ses 3 500 collaborateurs véhiculent chaque jour les valeurs qui l'animent et font preuve d'initiatives incessantes vers l'excellence. Aujourd'hui, éolane compte 25 sociétés dont 2 au Maroc, 2 en Chine, 1 en Estonie, 2 en Allemagne, 1 en Inde et 1 opérant dans les nanotechnologies.



