Hélène BERDOULAT

J'ai un parcours professionnel dans les domaines du Commerce, de l'Insertion Professionnelle et de la Formation.

Je travaille depuis 15 ans dans les secteurs de l'insertion et de la formation et j'ai occupé différents postes : conseillère en insertion, formatrice en insertion, chargée de mission formation, consultante emploi. J'ai exercé pour différentes structures : Anpe, Associations, Organismes de Formation, Organisme Privé de Placement.

Je recherche aujourd'hui des postes similaires à ceux que j'ai occupé sur les secteurs de Muret et de Toulouse. Je souhaiterai dans ma prochaine activité pouvoir collaborer sur des missions qui relèvent du développement des compétences des salariés



Mes compétences :

Insertion Sociale et Professionnelle

Microsoft Word

Microsoft Excel