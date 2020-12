Nadia CHABBI

Bonjour



Ingénieur de formation, voici mes domaines de compétences:



Formation et Ressources Humaines:



• Pratique de l’ingénierie de formation (plan de formation : analyse des besoins, lancement des actions, suivi des évaluations, suivi budgétaire) et de l’ingénierie pédagogique.



• Gestion administrative et budgétaire



• Conseil auprès de la direction et des salariés



• Mise en place et suivi du DIF, des contrats de professionnalisation et des entretiens professionnels.



• Gestion de projet



• Recrutement.



Gestion Administrative:



• Réalisation de tableaux de bord

• Rédaction du cahier des charges

• Pratique courante d'outil informatique

• Connaissance de technique de vente et argumentation commerciale



Mobile, je suis ouverte à toute proposition!



Mes compétences :

Ingénerie de formation

Conseil à l'emploi et à la formation/ Recrute

Ressources humaines

Gestion administrative

Gestion de projet

Responsable formation

Ingénierie pédagogique

Conseil en formation

Ingénierie de la formation

Formation professionnelle