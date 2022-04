Hélène BERNABEU

DESSINATRICE DEPUIS PLUS DE 10 ANS, je me suis spécialisée dans la réalisation de documents graphiques dans des domaines très diversifiés et j’ai validé avec succès l’ensemble des missions qui m’ont été confiées. J’ai acquis depuis une grande adaptabilité, une polyvalence technique ainsi que la maîtrise d’outils bureautiques. Organisée, rigoureuse, motivée, j’aime prendre des initiatives tout en respectant les directives.



Suite à une parenthèse dans la restauration qui m'a permise de relever un défi dans un domaine inconnu et d’acquérir des compétences en gestion et en communication commerciale, j'ai décidé de revenir sur ma formation initiale de DESSINATEUR/METREUR.



Ayant toujours été dans une DYNAMIQUE D'EVOLUTION, j'ai suivi la formation Chargée de Projet dans le bâtiment Bioclimatique. Je porte depuis un grand intérêt à la logique énergétique et environnementale d’un bâtiment ainsi qu’au label BEPOS mais également aux entreprises qui préparent la RT2020.



DISPONIBLE et à l'écoute de toutes propositions de poste, je suis prête à RELEVER UN NOUVEAU DEFI : celui d’intégrer une équipe dont les savoir-faire sont en adéquation avec mes aspirations et développer de nouvelles compétences.



MES COMPETENCES :

Etablir des plans généraux à partir d’esquisses

Permis de Construire

Relever des mesures sur un chantier

Réaliser et Modifier les documents graphiques relatifs à un projet

Concevoir des projets bioclimatiques intégrés dans leur environnement

Créer des supports publicitaires, des cartes professionnelles ou autres

Utiliser Autocad , Sketchup V7, ArchiWIZARD V3, Pléïades, Pérenoud, Pack Office, Publisher.



Mes compétences :

Microsoft Publisher

AutoCAD

Autonomie professionnelle

Organisation du travail

Relevés de mesure

Adaptabilité

Esprit d'initiative

Esprit d'équipe

Réalisation de documents graphiques