Cyril DOTTO

Bonjour,



Fort d'une expérience de 15 ans dans le domaine de l'industrie et du bâtiment.



Discipliné, rigoureux et polyvalent, je met a votre service mes divers compétences pour mener a bien vos projets au sein de votre entreprise.





Hello,



With 15 years of experience in the field of industry and construction.



Disciplined, rigorous and versatile, I put at your service my various skills to carry out your projects within your company.



Mes compétences :

Autocad

Soudage

Electrotechnique