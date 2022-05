Patrice MAITRE

Après avoir travaillé plus de 10 ans sur le logiciel Autocad dans un bureau d'étude en urbanisme, j'ai réalisé une action de promotion en me formant sur Catia V5 à Derichebourg Evolution Formation. Je souhaite rejoindre et évoluer au sein d'une entreprise stable et à fort potentiel.

Dans le but de valider mes nouvelles compétences en CAO et DAO, j'aimerais intégrer un bureau d'étude afin de participer avec mes collaborateurs, à la réalisation d'un projet.

Passionné par la technique, j'ai la capacité de concevoir dans les délais impartis un matériel fiable et optimisé aux souhaits du client .





Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Autocad

Adobe Photoshop