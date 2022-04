Hélène BERNARD

Après une réorientation dans le domaine de la logistique, il y a maintenant 10 ans, j’ai trouvé un métier que j’adore.

Ce changement est une réussite pour moi et je ne regrette rien !!!

Après environ 7 ans à gérer la quasi totalité de la supply chain, j’ai souhaité me recentrer dans la planification et l’ordonnancement (partie dans laquelle je « m’éclate » le plus).

C’est chose faite. Après un petit passage dans le domaine de la verrerie/miroiterie, une opportunité s’est présentée à moi. Et me voilà arrivée dans une très belle société en pleine expansion.



Mes compétences :

Responsable Logistique