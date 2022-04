Hélène BERNARD

Tiennette La Belette est une société née de l’idée d’un petit groupe de créateurs de mode, d’ouvrir leur atelier quelques jours par an et de vendre en direct leurs réalisations lors de ces rencontres.



L’idée initiale a évolué et la société se charge dorénavant d’organiser pour les créateurs et grandes marques la vente d’articles de la saison en cours ou de leurs stocks de l’année précédente, à une clientèle de particuliers et aux représentantes de la presse féminine.



Les ventes veulent aussi et surtout promouvoir de jeunes créateurs talentueux, pour le moment peu ou mal distribués dans les boutiques.



