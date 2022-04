Bonjour,



Vous recherchez une personne sérieuse, responsable et compétente comme Chef de projet, chargé de communication-marketing ou chef de produit junior . Une personne ayant des capacités créatives, analytiques ou de stratège. Je suis la solution pour votre entreprise:



- A travers un CDI, je suis disponible.

- De préférence autour de la communication interne événementielle ou du produit.

En agence ou dans les secteurs de la mode, du luxe, du design, des accessoires de décoration, de la culture ou de l'événementiel. Mais ouverte à toute proposition d'entreprises tournées vers les secteurs produits ou touristiques.



Mon mail: constancias_claire@yahoo.fr











J’aimerais participer au développement de votre société en mettant à votre disposition ma triple compétence.



- Approche globale de la problématique du projet

- Création de supports de communication

- Recommandations stratégiques & Conseil



L’artiste est souvent celui qui révèle aux autres l’air du temps. De par son écoute et son ouverture d’esprit, par sa capacité d’observer et analyser ce qui l’entoure, il est souvent un avant-gardiste qui aime relever les défis. Ce qui fait de lui une personne polyvalente, performante dans le travail de promotion et de notoriété de votre marque et produits en terme d’image.



Très motivée pour intégrer ce secteur, j’accepte une formation interne qui me donne les moyens d’acquérir les connaissances et les savoir-faire liés à votre entreprise et la capacité à rejoindre votre équipe.



Disponible dès à présent pour vous rencontrer afin d’envisager la manière dont mon expérience et mes compétences peuvent répondre à vos besoins, veuillez recevoir, Madame, Monsieur, mes sincères salutations.







Claire Constancias



Mes compétences :

Styliste

Peinture

Assistant

Communication

Marketing

Art

Directeur artistique

Chef de projet

Mode

Luxe