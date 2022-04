De l’optimisme, le goût du travail en équipe, le ses des priorités, l’écoute, de l’initiative et un esprit ouvert !

Bonjour, je suis Anne Lise Chrétien

Toutes ces qualités sont le fruit d’une solide formation en management, reçue à Grenoble Ecole de Management et de mise en pratique lors de mes diverses missions (stages, emplois, engagement associatif)



Ma sensibilité et la diversité de mon parcours vous apporteront une force d’action créative et originale et l’assurance de l'intégration d'une personnalité dynamique et souriante.



Contactez-moi afin de faire plus ample connaissance et d’envisager ensemble les détails d’une prochaine collaboration fructueuse.



A bientôt



COMPETENCES

Management de personnel: Assigner et répartir les tâches, suivre et contrôler leur exécution

Management de projet: organiser et coordonner les secteurs, gérer les problèmes et assurer la livraison finale du projet

Administration: rédaction de document, affaires courantes



OUTILS

Informatique: Word, Excel, PowerPoint, Sage, InDesign, Photoshop, Première (débutant)

Langues: français, anglais, espagnol



Mes compétences :

Community management

Rédaction

Management

Organisation

Gestion de projet

Communication

Marketing