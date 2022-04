J'ai entamé une reconversion depuis 2014 dans le but de devenir fromagère et créer ma propre fromagerie sur Marseille. Après une année de formation et de stages, je suis désormais fromagère et gérante de la Fromagerie Kalou.



Mes compétences :

Vente

Négociation

Agroalimentaire

Danse

Marketing

Chef de produit

Musique