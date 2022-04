Hélène BERTRAND

Qui

Chargée de production - Cie Le Vieil Or de la dernière syllabe (www.compagnielevieilor.com)



Production de concerts-lectures



La Compagnie le Vieil or de la dernière syllabe s'attache à proposer des productions à caractère transversal, favorisant la rencontre entre musique et littérature. Les deux premières créations sont consacrées à des figures très diverses :

Formes légères, ces concerts-lectures s'adaptent à toutes sortes de lieux.

Parallèlement à ces créations, la démarche d'ouverture à un public connaisseur ou non constitue un second axe privilégié des activités de la compagnie, dans une optique d'accès à la culture à tous. Ce projet singulier cherche ainsi à valoriser musique et littérature dans leur diversité, par la (re)découverte d'œuvres classiques ou contemporaines au moyen de supports divers : extraits de romans, nouvelles, journaux, poèmes, cycles de mélodies, opéras, opérettes, chansons, créations contemporaines... Organisés autour d'une thématique, ces projets ont pour but de mener le public vers la réappropriation de leur contenu.



www.compagnielevieilor.com

cievieilor@gmail.com

06 08 60 32 24



Association Loi 1901

Siret 789 947 983 000 19

Code NAF 9001 Z

Licence de spectacles II 2-1070182

Licence de spectacles III 3-1070181







