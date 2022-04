Hélène BESSON

Un parcours d’assistante commerciale, assistante administration des ventes riche dans des secteurs tels que l'industrie, la métallurgie, les énergies, la recherche, les transports.

Mes différents postes et mes longues missions d’intérim m'ont permis d’acquérir une grande expérience et j'ai pris goût aux relations humaines car la relation aux clients est d'abord une aventure humaine.

Cela m’a également apporté mon expertise, mon professionnalisme, mon goût du challenge, le dépassement de soi et des process.

Les postes que j’ai occupé dans des entreprises internationales ont aussi révélé et aiguisé ma capacité d'adaptation face à des cultures et nationalités diverses et m’ont permis de parfaire mes connaissances en langues étrangères.

Je recherche un poste d’assistante commerciale, administration des ventes confirmée bilingue ou trilingue.

Ma qualité première est mon aptitude à appréhender et capter rapidement l'environnement dans lequel je travaille. Je suis autonome, autodidacte et très enthousiaste.