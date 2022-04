Hélène BEUVIN

Administratives :

• Créations, préparations, suivis, classements et archivages des dossiers.

• Prises de rendez-vous et gestion du planning.

• Préparation des bilans, des plans de traitement globaux et des devis.

• Prise de rendez-vous en interne et externe.

• Établissement des correspondances de liaisons et des comptes rendus.

• Maîtrise du Pack Office, internet.

Relationnelles :

• Accueil physique et téléphonique.

• Renseignement du public.

En gestion :

• Encaissement des honoraires.

• Gestion des tableaux de bord.

• Négociation et gestion des modalités de financements.

En comptabilité :

• Relance des créances et gestion des dossiers en attente.

• Gestion du rapprochement bancaire.

• Établissement des écritures comptables.