Helene Bibiane NGOKA

Je suis une professionnelle certifiée en gestion des risques, avec plus de 9 années d'expérience diverses acquises dans des entreprises fortement réglementées (Télécommunication, produits de grande consommation, services financiers). Ma formation en gestion bancaire et financière, cumulée à mon poste actuel de responsable conformité, m'ont permis d'acquérir des compétences solides en matière de gestion des risques, nécessaires pour fournir une assurance de deuxième niveau pour la réalisation des objectifs stratégiques de l'entreprise et pour garantir que les risques identifiés sont réduits à un niveau acceptable pour l'organisation. Je suis prête à saisir de nouveaux défis et occuper une position stratégique avec plus de responsabilité.



Spécialités:

La gestion des risques d'entreprise;

La préparation, la gestion, le suivi et l'analyse des budgets;

La planification, l'analyse et les prévisions financières;

L’analyse, la mesure et l'amélioration de la performance;

Communication, esprit d'équipe, gestion d’équipe et travail en équipe.



Mes compétences :

BUDGET – CONTROLE DE GESTION

Planification

Suivi budgétaire

Prévisions financières

Analyse financière

Performance management

Budget + Performances

Budget et Business planning

Budget management

Budget & Controlling

Communication

Esprit d'équipe

Mesure de la performance

Gestion

Analyse