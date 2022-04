Hélène BIENFAIT

Après un double cursus en Marketing / Communication et en Gestion d’Entreprise ainsi qu’une expérience au sein d’un grand groupe bancaire pour le déploiement d’une formation internationale aux risques opérationnels, j'ai rejoint les équipes Hapsis. Depuis plus de 4 ans, j'accompagne les clients du cabinet (secteurs banque, assurance, administration, industrie) sur des projets de formation / sensibilisation (organisation des projets, mise en œuvre, suivi et bilan) sur les sujets de Sécurité des Systèmes d’Information.



Mes compétences :

Gestion de projet

Recette sur applications internes

Sensibilisation à la sécurité informatique

MOA & AMOA

Conduite de projet

Chef de projet