Hélène BIENVENU

Forte de mon expérience en tant que Responsable de Réservation en Thalassothérapie, je m'engage au quotidien à assurer, la bonne organisation des équipes, le développement du chiffre d'affaires et la satisfaction client.

Les nombreuses missions qui m'ont été confiées au sein du Relais Thalasso, m'ont permis d'acquérir une solide expérience dans la prise en charge du client, mais aussi dans l'animation commerciale et managériale des équipes de réservation et de réception.

Le développement de la thalassothérapie vers hôtellerie m’amène dorénavant à optimiser le remplissage d'un établissement 4 étoiles de 105 chambres par une politique de yield management appropriée.



Mes compétences :

Yield management

Responsable Paramétrage Informatique

Gestion équipe de rservation