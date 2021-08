Hélène BIENVENU

Photojournaliste et réalisatrice indépendante de (web) documentaires. Community manageur (réseaux sociaux).

Correspondante depuis la Hongrie (La Croix, Slate.fr, The Christian Science Monitor...)

Co-Auteure de Détroit je t'aime en cours de production avec l'aide du CNC : www.detroitjetaime.com

Traductrice (anglais, polonais, espagnol = > français).



Auteur de plusieurs guides de voyage (Michelin Vienne 2013 ; guides Petit Futé Hongrie et Budapest depuis 2009).



Diplômée de Sciences Po Paris 2008. Etudiante aux Langues Orientales (hongrois et français langue étrangère).



Excellente connaissance de l'Europe centre-orientale et de l'Asie du Sud-Est.



Mes compétences :

Culture

Droit

droit international

Droits de l'homme

International

Journalisme

Médias

Microfinance

ONG

Organisations internationales

Photographie

Presse

Relations internationales

Tourisme