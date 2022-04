Hélène BIGET

Originaire du Tarn et Garonne, j’ai passé mon enfance et ma jeunesse dans la région. Très attachée à mes racines, c’est donc tout naturellement à MONTAUBAN que j’ai décidé de m’installer il y a une dizaine d’années.



Diplômée de l’INSA de Toulouse en Génie Civil, option Travaux Publics, j’ai occupé plusieurs postes techniques au sein de BET et de sociétés du secteur du BTP du Tarn et Garonne.



Mes différentes expériences professionnelles m'ont permis d’acquérir de solides compétences de synthèse, d’analyse, d'organisation, de gestion administrative et financière de projets, de gestion humaine mais aussi de développer mon sens des responsabilités et mon goût de la relation humaine.



Désireuse de changer d’orientation, et face au constat, en tant que cadre en activité et maman d’un petit garçon, que la gestion des ‘papiers’ de mon foyer était devenue une réelle contrainte au quotidien, j’ai décidé de rejoindre l’aventure PROXY PAPERS, le e-service à domicile.



Grâce à ce concept innovant de Service à la personne qui réinvente l’assistance administrative et le secrétariat privé, j’accompagne désormais au quotidien, familles & séniors afin de simplifier leur gestion privée et ainsi leur faire gagner en temps et en sérénité.



Mes compétences :

Connaissances en informatique

Sens de l'organisation

Microsoft Office

Relations clientèle

AutoCAD