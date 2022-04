Hélène BLANQUART

Concernée par les enjeux environnementaux et sensible aux problématiques humanitaires, j’ai toujours eu à cœur d’allier mes valeurs personnelles à ma carrière professionnelle.



Durant plusieurs années, j’ai mené des missions humanitaires à l’étranger au cours desquelles j’ai développé des compétences de gestion de projets en milieu difficile. Ayant pris conscience de l’intérêt des enjeux environnementaux lors de ces missions, j’ai souhaité me spécialiser dans le développement durable et agir à l’échelle locale.



Aujourd'hui, je travaille au sein de la Direction de la collecte et du traitement des déchets de Grenoble-Alpes Métropole. A travers mes missions de concertation, j’ai en charge la co-construction et l’appropriation de la politique déchets 2020-2030 du territoire métropolitain. Par ailleurs, j’anime le programme Ademe « Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage » qui vise à conduire des actions en lien avec la réduction et l’amélioration du tri des déchets.



"Soyez le changement que vous voulez pour le monde." Gandhi



Mes compétences :

Pragmatique

Dynamique

Sociable

Rigueur

Gestion de projet

Développement durable

Rédaction

Esprit d'équipe

Capacité d'analyse et de synthèse

Communication

Organisation d'événements

Connaissance des collectivités

Animation de réunions