Hélène BLANQUART

Assistante de direction en cabinet comptable depuis 10 ans, je recherche un poste dans le domaine de l'assistanat dans une entreprise sur l'axe Villeneuve d'Ascq/Orchies/Saint-Amand-les-Eaux/Valenciennes/Douai.



Je suis une personne organisée, réactive, sérieuse. Je m'adapte facilement aux tâches que l'on me confie et sais travailler seule comme en équipe.



Mes compétences :

Secrétariat

Facturation

Gestion budgétaire

Accueil physique et téléphonique

Gestion des stocks

Microsoft Office

Autonomie professionnelle

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Lotus Note

Coala

Cador