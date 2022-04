Engagée et rigoureuse, j'aime la dimension commerciale du travail de recrutement.

Dynamique et ayant le sens du service, j'aime mener ma mission pour satisfaire clients internes et externes.



J'incarne une réelle force de proposition mais je sais également être discrète, quand cela s'impose !



Mes compétences :

Traduction

Gestion de Projet

Rédaction

Relecture / corrections

Adobe Premiere

Sourcing