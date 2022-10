Hélène DEL-NISTA

Bonjour à toutes et à tous,



Je recherche activement un poste de SECRÉTAIRE, j'étudierai toutes propositions. Je suis disponible immédiatement et je suis mobile géographiquement.



J'ai effectué une formation d'assistante médico-social qui s'est terminée en juin 2016 e et je recherche un emploi dans ce domaine. Cette formation a approfondi et élargi mes connaissances dans le secrétariat dans des tâches bien spécifiques du médical.

Je profite des réseaux sociaux pour élargir mes connaissances , contacts professionnelles et avoir des pistes pour mes recherches d'emploi.

Je suis réactive, persévérante, organisée, ambitieuse et je possède également un bon niveau en orthographe et maîtrise parfaitement la bureautique Word et Excel et l’outil informatique en général, je suis rapide dans la saisie. Dynamique, autonome et ayant le sens des responsabilités, j’estime également avoir un bon relationnel et une bonne organisation. La proactivité, l'adaptabilité et la discrétion sont mes qualités principales. Je réaliserai au mieux les tâches qui me seront confiées, j'ai un bon relationnel je m'adapte facilement.

Je souhaiterai travailler dans l'humanitaire ou dans l'administration, je suis polyvalente, mes précédents emplois m'ont permis de transférer mon sens des responsabilités.

Je suis fidèle à moi-même, j'aime la vie, je ne me contente pas de ce que j'ai, je veux ce qu il a de meilleur pour moi et j étudierai toute proposition avec grand soin.



Ma formation professionnelle récente de secrétaire médico-sociale complémentaire de mes études initiales en secrétariat me permet de réactualiser mes compétences de base du métier.

Lors de mes 3 périodes de stage pratique à L'ESAT les Abeilles en octobre 2016 au Cabinet du Dr AFFRENTANGER Michel Orthodontiste en février 2016 et à l’accueil de jour du CCAS à Arles en avril 2016j’ai pu me familiariser et acquérir de l’aisance et du professionnalisme dans ce domaine.



Ma capacité d’adaptation et mon dynamisme sont autant de compétences que je souhaite mettre au service de votre équipe. Autonome, organisée, ayant le sens des responsabilités, je suis résistante au stress. Je réagis avec diplomatie, je suis passionnée par le monde du social et j'aime le contact relationnel et humain. La pro activité, l'adaptabilité et la discrétion sont mes qualités principales.



Je vous remercie pour votre visite, à bientôt peut-être !!



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Merchandising

Internet

Mission handicap

Microsoft Office

Gestion du courrier

Taper un courrier

Dactylographie

Rédaction de lettres

Dictaphone

Saisie rapide