Hélène DINICHERT POILVERT

AVOCAT : J'interviens essentiellement en conseil et contentieux dans les domaines des droit des sociétés, droit commercial, droit social auprès des entreprises.



ACTIVITES :

- négociation, médiation, mode alternatif de règlement des contentieux et conflits inter et intra entreprises

- gestion des contentieux inter et intra entreprises pardevant les CPH, TGI, TCOM

- rédaction d’actes, de contrats et d’accords



DOMAINES D'INTERVENTIONS :

- Droit des sociétés et des entreprises en difficulté

- Droit social individuel et collectif

- Droit Commercial (Recouvrement, Baux commerciaux, Contrats)



Mes compétences :

Conseil

Médiation

Contentieux