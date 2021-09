Helene EL KADAOUI

Dans le cadre du plan d’action commercial et des objectifs fixés, ma mission consiste à gérer et développer un portefeuille Mixte



Mes activités principales consistent à :



- Etablir un plan d’activité sur la base des outils CRM, du plan de contact et des connaissance de la clientèle.

- Préparer et conduire les entretiens, élaborer des comptes rendus,

- Réaliser des diagnostics patrimoniaux, apporter des conseils juridiques et fiscaux adaptés;

- Développer les ventes croisées associées.

- développer mon portefeuille de clients (recommandations, prospections).

- Monter et suivre les dossiers de financement, maîtriser les risques.

-gestion de portefeuilles clients Pro. et Particuliers

-animation réseaux d'apporteurs (Notaires, agences immobilières...)

-second d'agence



Et tout ceci avec un état d'ésprit : d'humeur égale et une régularité dans les performances.



Mes compétences :

Gestion du patrimoine

Immobilier

Professionel

Financement de projet

Finance d'entreprise