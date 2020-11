Hélène GERARDIN

Diplômée notaire, spécialisée en droit immobilier (ICH) et forte d'une expérience de 6 ans dans le domaine de l'immobilier, j'ai passé mes 4 dernières années auprès d'un promoteur spécialisé en immobilier commercial.



Durant ces 4 années j'étais en charge de l'élaboration des promesses ventes de terrains, de leur réitération, de la rédaction d actes (baux, contrats préliminaire de réservation. .), de montages juridiques d'opérations, du suivi des projets immobiliers avec les techniciens du bâtiment, les entreprises, les professionnels du droit et les administrations et en relation directe avec les acquéreurs pour tout ce qui a trait à la phase post- livraison.



J'assurais également la gestion de l'ensemble du contentieux (commercial, civil et administratif), conseillais les développeurs foncier et la Direction, tenais la veille juridique.



Cette expérience m'a permis de démontrer ma polyvalence, tant dans le juridique que l opérationnel, ainsi que mon aisance relationnelle.



Mes compétences :

Droit immobilier

Droit commercial

Droit de l'urbanisme