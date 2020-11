Hélène GIRARD

Diplômée d'un master Sauvegarde et Valorisation du Patrimoine depuis juin 2015, je travaille dans le domaine de la conservation préventive ou de la médiation culturelle.

Je suis spécialisée en photographies anciennes. Ce domaine me passionne et je souhaiterais pouvoir de nouveau travailler sur une collection de photographies.



Je suis particulièrement à l'écoute de propositions dans le domaine de la régie et de la conservation préventive.



J'ai conçu, pour les besoins de mes diplômes universitaires, la trame d'une exposition historique portant sur les granges de l'Abbaye de Clairvaux et mis en place une manifestation dans le cadre des Journées Européennes des Métiers d'Art au sein du Musée d'Art Moderne de Troyes. Lors de mes stages, en particulier à l'Atelier de Restauration et de Conservation de Photographies de la Ville de Paris, j'ai participé à l'étude ainsi qu'à la gestion d'un déménagement de collection. Mon mémoire de fin d'études portait sur la conservation et la valorisation du patrimoine photographique.



Actuellement en poste, je gère une micro-structure communale et ai pour but de la développer et de la faire connaître.

Dédié au vitrail, ce lieu ouvert en 2015 demande un travail de tous les jours dans le domaine de la communication pour accroître sa visibilité. Depuis ma prise de poste, j'ai mis en place des ateliers créatifs pour enfants, la participation aux programmations nationales (JEMA, Journées du Patrimoine de Pays, JEP...), intensifié l'offre des conférences et lancé un appel à projet pour faire naître une exposition temporaire.



Ceci est une présentation sommaire de mes compétences et capacités, si mon profil vous intéresse, je reste à votre disposition par messages puis par téléphone.



Mes compétences :

Gestion de projet

Conservation préventive

Conservation des photographies

Médiation culturelle

Régie des oeuvres

Gestion du patrimoine culturel

Connaissance de la technique du vitrail au plomb

Déveleppement de projets en partenariats avec des

Tourisme culturel

Reconnaissance des procédés photographiques ancien

Conduite de projet

Direction de projet

Animation

Recherche documentaire

Communication visuelle

Rédaction de contenus

Communication événementielle