Après quelques années à la Sécurité sociale, un détour d'un mandat en cabinet d'une collectivité, j'ai été directrice développement / communication puis mécénat et partenariats en Région Nord Est à Apprentis d'Auteuil, fondation catholique reconnue d'utilité publique qui développe des programmes d'accueil, de formation et d'insertion pour redonner aux jeunes et aux familles ce qui leur manque le plus : la confiance.