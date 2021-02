Hélène MAINGUY

Femme de terrain avant tout, j'évolue depuis plus d'une dizaine d'années dans le domaine de la paie.

Captivée par cet univers, deux sujets m'animent particulièrement et rythment mes expériences :

- la simplification et l’efficience de l'activité paie

- le partage des connaissances et des informations paie



Curieuse, à l’écoute et aimant le challenge , n’hésitez pas à me contacter pour des projets liés à mon domaine de prédilection mais aussi sur des sujets connexes.







Mes compétences :

Conduite du changement

Droit social

Formation

Gestion de projet

Veille juridique

Paie

Gestion administrative

Communication

Animation d'équipe

Microsoft Excel