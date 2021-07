Helene MARTIN

Je travaille actuellement pour le développement marketing et commerciale dans une société de consulting basée sur Lille et spécifiquement dans le domaine spécialisé sur les dispositifs médicaux. Je recherche, qualifie et contacte les sociétés créant des outils utilisant du soft embarqué.Nous leurs proposons soit une aide à la certification sur les normes 62304, soit au développement, soit à la formation méthodologique ou au marquage CE

j'ai travaillé pendant un an dans une société de prospection commerciale.

J'ai assuré différentes fonctions de commerciale ou d'assistante commerciale dans des sociétés en créations ou déjà très organisées.



Je souhaite m'investir dans un travail plein de challenges et j'ai un gout prononcé pour les métiers de contact.



Mes compétences :

Dynamique

Organisée