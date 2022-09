Helene MORVAN

Participer à l'expansion d'une entreprise et/ou d'un territoire dans le domaine du sport, du tourisme, de l'événementiel et/ou du bien-être correspond exactement à mon projet professionnel initial.



Mes diverses expériences professionnelles m'ont permises de mettre en avant des compétences relationnelles, administratives, logistiques et une grande polyvalence sur lensemble des activités.



En ce qui concerne le bien-être, je suis titulaire du diplôme Technicien Spa et Bien-être. Cette formation, est pour moi, un véritable complément avec ma formation sportive.



Associer le sport, le tourisme et le bien-être reste pour moi, un objectif primordial à l'amélioration et à la protection de la qualité de la vie de la société actuelle.





Mes atouts :

Esprit d'équipe, organisée, dynamique, polyvalente



Mes domaines de compétences :

Evénementiel, Sport, Tourisme, Loisirs, Bien-être, Commercial, Communication



Mes loisirs :

Sport (rugby, course à pieds, kayak, paddle, squash, hand-ball, randonnée, natation en eau libre, ...)

Bien-être

Voyage