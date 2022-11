Hélène PERNOT-SOUMANN (PERNOT)

Compétences :

- montage et conduite de projets de développement, d'aménagement

- procédures administratives, préparation doutils daide à la décision,

- recherche de financements et montage de dossiers de demande de subventions

- management

- communication : organisation de conférences de presse, mise à jour d'un site Internet, édition de plaquettes de commercialisation

- expérience et goût pour le travail inter-services et en réseau avec les partenaires extérieurs

- maîtrise des outils bureautiques



Actions en faveur de la création/ reprise / développement d'entreprise (détection et accompagnement des projets)

- accueil des porteurs de projet

- visites d'entreprises

Développer des infrastructures d'accueil (terrains, bâtiments)

- zones d'activités

- aide à la formalisation des projets immobiliers ou construction en propre



Animer le tissu économique (connaissance des structures et des partenaires)

- échanges avec acteurs éco du territoire (CCI, CM, Action 70...)

- organisation de conférences, manifestations économiques...



En matière d'urbanisme, mon rôle est de passer des marchés, suivre les travaux des bureaux d'étude, sécuriser les procédures, animer les réunions, proposer des outils de concertation, mettre en place une veille juridique...







Urbanisme

Développement local

Aménagement du territoire