Hélène PRÊT SAGLIBÈNE

Assistante de Direction actuellement en poste, mais désireuse de trouver un poste administratif à responsabilités, je souhaite intégrer une entreprise au sein de laquelle je pourrais m'investir et évoluer.

Forte de deux ans d'expérience en tant qu'interlocutrice principale dans une société de services, je possède la capacité d’appréhender la gestion globale d’une entreprise et de répondre aux imprévus en toute autonomie.

Grâce à mes nombreuses fonctions au sein de l’entreprise, je suis très polyvalente et organisée. Pragmatique, rigoureuse et diplomate, je présente une bonne capacité d’adaptation, et je sais respecter la confidentialité des informations qui me sont communiquées.



Mes compétences :

Assister la force de vente

Pack Office 2010

Assister le responsable commercial

Ciel Gestion Commerciale

Accuellir les clients et les visiteurs

Gestion des appels

Participer à l'action commerciale

Assurer l'administration des ventes

GSM

Tempo

Gestion de la relation client

Gestion administrative

Ciel Compta

Gestion des stocks

Contrôle qualité

Recrutement

Gestion des ressources humaines

Ressources humaines

Prospection commerciale

Communication interne

Assistanat commercial