Bonjour,

Intéressée par le monde des images, de la photo, des arts visuels, des loisirs

motivée par la diffusion dans le domaine de la culture , j'ai travaillé comme rédactrice photo et iconographe pendant plus de vingt ans en presse (agences photographiques et magazines) .

récemment en bibliothèque au contact avec le grand public.

De formation documentaliste et journaliste.



Mes compétences :

Presse

Culture

Iconographe

Documentation