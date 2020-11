Héloïse GABRILOT

Jeune diplômée d'un Master 2 Stratégies Éditoriales & Content Management au sein de l'école de communication Sup de Pub sur Bordeaux, avec mention "Bien".



Mes compétences :

Savoir travailler en équipe.

Rédiger des contenus.

Réaliser une campagne de communication.

Apporter un appui dans les actions de communication.

Concevoir et rédiger des supports de communication à destination des acteurs concernés.

Utiliser la suite Microsoft Office.

Utiliser des logiciels de la suite Adobe : Photoshop, Indesign, Illustrator, PremierePro.

Organiser un événement ou une conférence de presse.

Mener une campagne d'e-mailing.

Administrer un site web.

Utiliser Wordpress et autre CMS.

Animer et gérer des réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin).

Définir une ligne éditoriale pour différents types de supports.

Gérer des clients en physique, au téléphone ou par mail, en français et en anglais.