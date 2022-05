Yolande GAVRILOT

Passionnée par le monde de la formation, durant mes 20 années d'expérience j'ai développé des expertises dans plusieurs domaines : l'accompagnement du changement, l'ingénierie pédagogique mutimodale, l'accompagnement de mobilités internes et projets professionnels, le pilotage de plans de formation... pour de nombreux secteurs d'activités.

Ma priorité, dès l'initiation d'un projet, est la création à long terme d'une relation de Confiance Gagnante/Gagnante pour toutes les parties prenantes. Mon ambition !

Début 2018, j'ai eu l'opportunité d'intégrer le cabinet FranklinCovey France, filiale de Franklincovey Corporation, leader mondial en Leadership.

FranklinCovey France accompagne les organisations à obtenir des résultats qui nécessitent des changements durables dans le comportement humain. Défi le plus difficile auquel une organisation est confrontée. Une fois accompli, c’est aussi l’avantage concurrentiel le plus durable !

Nous fournissons des solutions : du contenu, des outils, une méthodologie, des ateliers, tous basés sur des principes immuables et des pratiques éprouvées.

Notre objectif ultime est de fournir non seulement des résultats incrémentaux mais aussi des résultats transformationnels basés sur des changements de paradigmes et pas seulement sur des changements de comportements.



Mes compétences :

Ressources humaines

Conseil

Accompagnement

Management

Formation

Conduite de projet

Tutorat

Ingénierie pédagogique

Ingénierie de formation

Legislation de la formation