Henintsoa RABARY-NJAKA

Vingt années dexpérience dans plusieurs secteurs dactivités, notamment dans le domaine de lindustrie du transport aérien, jai développé ma capacité danalyse et mon sens aigu du relationnel. Je propose de mettre à profit mes compétences renforcées par ma capacité à conduire les projets.

« Accompagner, guider les clients, assurer leur satisfaction et suivre les comptes stratégiques » une expérience éprouvée dans mon parcours est un atout à mettre à mon actif.

* Industrie du transport aérien (13ans en tant quyield analyst et en charge de divers projets de la distribution)

* Conduite de projets (appétence à la tech, capacité organisationnelle, technique de leadership, capacité à travailler en méthode Agile)

* Connaissance des prestations BPO (back et front office)

* Relation & Satisfaction client BtoB

* Support expert fonctionnel sur les solutions technologiques Amadeus : Amadeus Reservation Desktop (air, rail, hôtel, car), Amadeus Inventory (inventaire et fichier ligne), Amadeus Retailing platform (gestion de la configuration de la distribution), Amadeus Local Security Management (création office ID, rôle utilisateurs), Amadeus Negociated Space (gestion des sièges alloués aux partenaires commerciaux).