Henri BOULOUET

Je suis convaincu que la maîtrise de ce que l'on qualifie de "complexe" passe par le développement de méthodes structurantes, systématiquement relativisées, qui réconcilient pragmatisme et scientificité. La Méthode de Conceptualisation Relativisée (MCR) développée par le Pr. Mioara Mugur-Schächter, à partir d'une généralisation de la situation cognitive qui sous-tend la mécanique quantique, constitue un tel socle. La relativisation systématique des processus de construction de connaissance y élimine, par construction, les faux paradoxes et mélanges qui s'insèrent subrepticement dans les constructions verbales et absolutisantes.

A partir de là, on peut concevoir une Systémique Relativisée (SR) qui définisse formellement des concepts tels que 'persistance', 'évolution', 'système' ou 'complexité', dont les définitions sont restées jusqu'à présent qualitatives et sujettes à controverse.

Les bénéfices qui peuvent être attendus d'une application formelle et outillée de cette approche concernent potentiellement de nombreux domaines, bien au-delà de la sphère industrielle.

Mais une méthode, tout comme une pièce mécanique, se doit d'être évaluée relativement à des critères qui objectivent ce qu'elle apporte ou non sur le plan tant économique et humain que sur le plan technique.

C'est selon ces principes qu'est développée la méthode d'Ingénierie Système Relativisée (ISR), une application de SR à la conception d’artéfacts à buts utilitaires.

Différents documents sont téléchargeables sur mon site Linkedin



Mes compétences :

Analyse conception orientée objet

Ingénierie des systèmes complexes

Methode de Conceptualisation Relativisée