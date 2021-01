Henrique PEREIRA

Riche d'une double expérience de plus de 6 ans en Back-Office puis treize ans en Trésorerie,

Ayant terminé une formation de deux mois d'Anglais (TOEIC Niveau B2)

Je suis en recherche d'un poste de Trésorier, idéalement dans le secteur Immobilier.



Je vous invite à consulter mon parcours professionnel ci-dessous.



COMPETENCES





TRESORERIE via les ERP Sage Tréso 1000, KTP V5, XRT 2.4, et ARPSON :



_Gestion de la trésorerie quotidienne multi devises :

_Intégration des relevés bancaires et saisie des prévisions dans les ERP de Trésorerie, puis rapprochement des flux prévisionnels et réalisés,

_Contact avec les Banques, les salles de marché, les filiales en France et à létranger,

_Justification des variations de trésorerie,

_Equilibrages de comptes,

_Cash Pooling manuel, et contrôle du Cash Pooling automatique,

_Campagnes de règlements avec accords préalables de la Trésorerie et priorisation des règlements,

_Tirages de lignes Swing line, tirage du Factoring,

_Gestion du change sur une dizaine de devises (Swap),

_Intégration des comptes,

_Vie des comptes: Mise en place de Contrats EBICS TS, ouverture/ clôture, cautions, renouvellement des Pouvoirs Bancaires...



_ Trésorerie SCPI, OPCI à La Française REIM:

_Gestion de la trésorerie de GIE, puis individuellement suite à la directive AIFM, de 150 comptes,

_Anticipation du tirage des lignes de crédit, appels de fonds VEFA, distribution trimestrielle,

_Placement des liquidités selon les règles propres à chaque Fond.



_Trésorerie dans la Société de Bourse EXANE:

_Elaboration des prévisions de trésorerie sur plusieurs systèmes de règlement (EUROCLEAR France, EUROCLEAR BANK),

_Saisie et validation des Swift dans les systèmes de règlement (CHASE INSIGHT, EUCLID, CRI, @pblink, OPTIM, ARPSON).



COMPTABILITE, via SAP R3 :

_ Comptabilisation des flux de trésorerie dans SAP, traitements comptables dans ANAEL

_En liaison avec le Crédit Manager, comptabilisation des crédits clients et des factures,

_ Reporting hebdomadaires et mensuels,

_Rapprochements bancaires Quotidiens,

_Travaux de Clôture mensuelle,



AUTRES MISSIONS:

_Reporting de Chiffre d'Affaires, statistiques, étude diverses : Fréquence des virements manuels, chèques manuels, oppositions sur chèques frais de Crédit Documentaire.







EXPERIENCE





Octobre 2017 à Aout 2020 : CDI Trois Ans - Consultant au service Trésorerie dH3P RA, Levallois Perret (Cabinet dExpertise comptable- Immobilier)

Mai 2017 à Septembre 2017 , Mission quatre mois Cash Opérator Groupe chez Nexity, Paris 8 e

Février 2016 à Février 2017 , CDD un An Trésorier SEQUANA, Boulogne- Billancourt

Novembre 2015, Mission un mois Cash Manager chez SUEZ Environnement, Paris La Défense ,

Février à Mai 2015 , Mission quatre mois -Trésorier- Comptable chez Eramet Comilog Manganèse, Paris 15 e

Juin 2013 à Juillet 2014 et 2015, Mission un An et deux mois Trésorier unique SCPI /OPCI, La Française REIM, Paris 8 e

Octobre 2012 à Janvier 2013, Mission quatre mois - Back-Office Trésorerie Euroclear France, HSBC, Paris 8e ,

Juin 2011 à Juin 2012, CDD un An - Back-Office Trésorerie Devises de la salle des Marchés de la Bred, Paris 12e

Avril à Juin 2011 CDI Deux Mois : Trésorier Paris Honotel, Holding Hôtelière Paris 8e,

Janvier à Avril 2011 CDI Trois Mois: Trésorier DHM, Holding Hôtelière, Boulogne Billancourt

2000 à 2010: CDI 10Ans - EXANE, société de bourse Paris 8e

o Décembre 2004 à Aout 2010 - Cinq ans et neuf mois - Trésorier Assistant,

o Juin 2000 à Novembre 2004 - Quatre ans et six mois - Gestionnaire Back Office,

Juillet 1999 à Mai 2000 : CDI un An - Chargé de compte « Portugal » au Back office , PARIBAS, Paris 9e







FORMATION



Formation professionnelle:

«Gestion de Trésorerie Groupe et Cash Pooling international » (DEMOS - 14H, Novembre 2010),

«Formation complète aux outils et méthodes de gestion », (CEGOS 35H, Octobre 2010)

(Relation bancaire, Placement et Financement, Risque de Change et Risque de Taux)

«Gestion de Trésorerie devises » (CEGOS 14H, Juillet 2010),

«Décisions financières à court terme» du D.E.S.S. Finance dEntreprise, (CNAM - 2004)



Formation initiale:

1998 : D.E.C.F. dEtat et D.E.F.C. de lI.N.T.E.C

1993 : MAITRISE Droit des Affaires et Fiscalité (Université PARIS II Panthéon-Assas) et D.P.E.C.F.







LANGUES et INFORMATIQUE



Anglais: Opérationnel supérieur B2 (840 points au TOEIC Europa Formation Décembre 2020)



Espagnol et Portugais: Courant (Traduction en français du code de commerce portugais pour un avocat)



Logiciels Financiers: EXABANQUE, SAGE Tréso 1000, KTP, XRT 2.4, ARPSON, ESES (ex RGV).



Logiciels Comptables: SAGE Tréso 1000, SAP R3, INTELLIMATCH.