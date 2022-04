Jean Michel FRAMERY

Mon approche de la data est globale : Data management, Décisionnel et Analytique. Toutes mes expériences professionnelles m'ont permis de m'épanouir et de progresser avec les nouvelles technologies tournant autour des données. On pourrait me dire "Data scientist". Les données sont au cœur de l'entreprise et les outils doivent être au service de celles-ci. Mon approche est fonctionnelle : les outils doivent correspondre aux utilisateurs et non l'inverse.



Mes compétences :

SAS

Statistiques

Géomarketing

Marketing

MOA

Gestion de projet

Pilotage

Analyse

Business Intelligence